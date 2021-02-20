اليوم السابع
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هبوط أرضى غرب الإسكندرية.. والحى يعاين موقع الحادث ويكشف الأسباب

السبت، 20 فبراير 2021 12:43 ص
هبوط أرضى غرب الإسكندرية.. والحى يعاين موقع الحادث ويكشف الأسباب هبوط أرضى غرب الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بلاغا بهبوط أرضى بعقار بمنطقة طابية صالح، حيث توجهت المهندسة سحر شعبان رئيس الحى فورا، لمعاينة الهبوط، واتخاذ ما يلزم.

وأشار حى غرب فى بيان له، إلى أن المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب توجهت للعقار فور ورود بلاغ بوجود هبوط بعقار مكون من دور أرضى وجزء بالدور الأول علوى بعقار بطابية صالح (كوم الملح) بالقبارى، وبرفقتها الجهات المعنية بالحى.

وتابع البيان، أنه تم معاينة الهبوط بالعقار، وتبين أنه هبوط أرضى طبيعي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما استمعت رئيس الحى لأهالي المنطقة والتى تعتبر من المناطق العشوائية بنطاق الحى.


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