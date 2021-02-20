نيويورك تايمز: فشل جهود الجمهوريين لإقناع الناخبين بمعارضة حزمة إنقاذ بايدن

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الجمهوريين يكافحون لإقناع الناخبين بمعارضة خطة الإنقاذ الاقتصادي للرئيس الأمريكي جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار، والتي تتمتع بدعم قوي من الحزبين على مستوى البلاد رغم أنه يمكن تمريرها من خلال الكونجرس بدعم ديمقراطي فقط.

ويستعد الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب، للموافقة على الحزمة خلال أيام، ويهدف مجلس الشيوخ إلى اتباعها قريبا بتصويت حزبي قبل أن يتم إنهاء إعانات البطالة في منتصف مارس.

وكشفت أمس لجنة الميزانية بمجلس النواب عن النص المؤلف من 600 صفحة تقريبًا للاقتراح، والذي يتضمن مليارات الدولارات لإعانات البطالة والشركات الصغيرة وشيكات التحفيز.

وقاد القادة الجمهوريون، الذين يبحثون عن طريقة لإخراج الاقتراح عن مساره ، يوم الجمعة محاولة أخيرة لتشويه الحزمة ، واصفين إياها بأنها "مكافأة للتقدميين". وقالوا إن مشروع القانون ينفق أكثر من اللازم ويتضمن قائمة رغبات ليبرالية لبرامج مثل المساعدة لحكومات الولايات والحكومات المحلية - والتي يسمونها "خطة إنقاذ الولايات الزرقاء"، على الرغم من أن العديد من الولايات التي تواجه عجزًا تخضع لسيطرة الجمهوريين - وزيادة الفوائد العاطلين عن العمل ، والتي قالوا إنها ستثني الناس عن البحث عن عمل.

وقد جاءت تلك الانتقادات في أعقاب أسابيع من الاعتراضات الجمهورية المتفاوتة على الحزمة، بما في ذلك التحذيرات من أنها لن تفعل الكثير لمساعدة الاقتصاد على التعافي والنمو، وأنها ستضيف إلى عجز الميزانية الفيدرالية وربما إطلاق العنان لتضخم أسرع، وأن الديمقراطيين ينتهكون دعوات بايدن إلى "الوحدة" من خلال المضي قدمًا دون إجماع من الحزبين.

وأوضحت الصحيفة، أن الحجج فشلت حتى الآن في وقف الحزمة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العديد من البنود الأساسية تلقى إعجاب حتى الجمهوريين.

وفقًا لاستطلاع جديد أجرته شركة الأبحاث عبر الإنترنت SurveyMonkey لصحيفة نيويورك تايمز، أكثر من 7 من كل 10 أمريكيين يدعمون الآن حزمة مساعدات بايدن. ويشمل ذلك دعم ثلاثة أرباع الناخبين المستقلين ، و 2 من كل 5 جمهوريين وتقريباً جميع الديمقراطيين.

وأوضحت الصحيفة، أن الدعم العام لمشروع القانون أكبر حتى من الأغلبية الكبيرة من الناخبين الذين قالوا في يناير إنهم يؤيدون مشروع قانون المساعدة الاقتصادية لنهاية العام الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونًا.

بينما شجع بايدن المشرعين الجمهوريين على الانضمام إلى مجموعته، فإن الديمقراطيين ينقلون مشروع قانونهم عبر الكونجرس باستخدام عملية برلمانية تسمح لهم بتمريره بأصوات الديمقراطيين فقط.