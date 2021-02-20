نيابة طنطا تفتح تحقيقاً فى واقعة إشعال مواطن النار فى نفسه داخل محطة وقود

الغربية - عادل ضرة

أجرت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، تحقيقات فى واقعة إشعال مواطن النار فى نفسه داخل محطة وقود بمنطقة قحافة، لكثرة الديون بعدما تشاجر مع أحد الأشخاص أثناء تواجدهما في المحطة.

وقامت النيابة العامة بمعاينة مكان الحادث، والتحفظ على كاميرات المراقبة، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة.

وكان أحد المواطنين قد أقدم على إشعال النيران فى نفسه بسكب البنزين على جسده داخل إحدى محطات الوقود بمنطقة قحافة ثان طنطا بمحافظة الغربية، وتمت السيطرة عليه ونقله للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بإشعال مواطن النار فى نفسه.

انتقل الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا لمكان البلاغ، وتبين قيام تشاجر مواطن مع أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما بسبب كثرة ديونه، مما دفعه لسكب البنزين على نفسه وإشعال النيران، وتم إخماد النيران ونقله للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.