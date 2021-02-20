نقل سكان عقار الإسكندرية المائل لوحدات سكنية بأمر الرئيس لـ"بشاير الخير".. فيديو

الإسكندرية- جاكلين منير

قدم "اليوم السابع" تغطية لأعمال نقل سكان العقار المائل بمنطقة كوم الشقافة لمدينة بشائر الخير بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم إحضار سيارات تابعة للحي، واتوبيس لنقل سكان العقار لمنطقة بشائر3، وسيتم إجراء قرعة لمعرفة الوحدات الخاصة بكل أسرة.

وأضافت أن الأسرة كاملة المرافق من مياه وكهرباء وغاز، وتضم جميع الأجهزة الكهربائية و3غرف نوم وريسبشن وانتريه وسفرة، مشيرة أن الأسر المستفيدة 9أسر وتم تجهيز الشقق بالكامل لتكون جاهزة لاستقبال الأهالى.

وأشارت أن المنطقة يوجد بها مبانى مقامة بدون تراخيص، وارتفاعات لا تتماثل مع عرض الشارع او قطعة الأرض المقام عليها العقار، موضحة أن العقار المائل منذ شهرين وتم إزالتها حتي سطح الأرض كانت مساحتها 57م بينما مساحة العمارة 65م فضلا عن ارتفاعات أكثر من 30م وأساسات واعمدة خرسانية غير مطابقة أدت على ميل العقار.

وأضافت أن المحافظة تقوم بحملات لإزالة البناء المخالف، ونحن امام قنبلة موقوتة تتمثل فى العقارات المقامة اعقاب احداث 25يناير 2011 وهي ما نجني ثماره الأن لعقارات مائلة او عمارات آيله للسقوط وجميعها مقام بدون تراخيص.

وأشارت أن قانون التصالح هو المخرج الوحيد الأمن للعقارات والذي يمنح العقار شهادة صلاحية بأنه سليم ومبني بمواصفات صحيحة، مؤكدة أن التصالح فى مخالفات البناء هو أمان للمواطنين.

من جانبه قالت حنان فراج محمد أنها استقبلت خبر استلامها شقة جديدة كاملة التشطيبات والفرش بفرحة كبيرة، بعد أن كانوا يجلسون فى الشارع، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصدر توجيهات عاجلة بنقل سكان العقار لـ"بشائر الخير" قائلة ربنا يستره زي ما سترنا ويجازيه كل خير على اللي عمله معانا.

وأشارت كانوا يسكون بعمارة برج الشقافة وشعروا بأن المنزل معرض للانهيار ونزل جميع السكان للشارع، وفور خروجنا قام المسئولين بإغلاق البوابة، وجلسنا فى الشارع طوال الليل، ثم بعد ذلك قمنا بنقل اغراضنا للمدرسة، كإيواء مؤقت من المحافظة.

وتضيف كريمة بدران أنها فى غاية السعادة بالشقة الجديدة موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصدر توجيهات بنقلهم لمدينة بشائر الخير، مؤكدة أنهم استقبلوا الخبر بفرحة كبيرة وسجدوا شكرا لله.

اما نعمة اسماعيل من سكان العقار بالطابق الأول فقالت ربنا يخلي السيسي وديما حسه فى الدنيا، ويحبب فيه خلقه، ويكفيه شر المؤذيين.