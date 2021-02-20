نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور محمد صلاح العزب لوفاته بفيروس كورونا

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد صلاح العزب استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى رمد بنها والذى توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الـ(379) من شهداء الأطباء بسبب كورونا.

وكانت قد قالت النقابة العامة للأطباء، أن لجنة الوفاة الإصابية الخاصة بإقرار معاش إصابة العمل لأعضاء الفريق الطبى من شهداء كورونا، اجتمعت صباح اليوم، برئاسة الدكتور أيمن الأمين رئيس اللجنة الطبية العليا والدكتورة سوسن المعداوى مدير عام الإدارة العامة للجان الطبية وبحضور الدكتور ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر ومقرر اللجنة النقابية الوزارية.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن اللجنة اعتمدت أوراق (74) وفاة إصابية للفريق الطبى وهم كالآتى: (55) طبيب و(19) من باقى أعضاء الفريق الطبى سيتم صرف معاش إصابة العمل لهم فورا.

ووصلت ملفات الشهداء للجنة العليا من العديد من لجانها الفرعية بالمحافظات، وأعلنت اللجنة أنها فى انتظار باقى الملفات لباقى شهداء الفريق الطبى من كل محافظات مصر حيث انها ستعقد كل اسبوعين لاعتماد الأوراق.



جدير بالذكر أن الأوراق المطلوبة هى:

1- استيفاء نموذج 29 ث.ص من جهة العمل "نموذج احتساب الوفاة إصابية"

2- صورة بطاقة الرقم القومى

3- صورة طبق الأصل من بطاقة الوثف الوظيفى

4- شهادة الوفاة

5- فى حالة الوفاة فى مستشفى ,تقرير طبى من المستشفى مرفق به مايفيد الإصابة بفيروس كورونا المستجد

6- فى حالة الوفاة خارج المستشفى، نتيجة المسحة وفى حال عدم توافرها: يعتد بالأشعة المقطعية على الرئتين بها علامات إلتهاب رئوى غير نمطى

7- نموذج إخطار بلاغ وقوع إصابة عمل من جهة العمل.