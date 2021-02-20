اليوم السابع
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نقابة أطباء الدقهلية تنعى الدكتور عمر جبر عقب وفاته متأثرًا بكورونا

السبت، 20 فبراير 2021 07:36 م
نقابة أطباء الدقهلية تنعى الدكتور عمر جبر عقب وفاته متأثرًا بكورونا نقابة الأطباء - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تقدمت نقابة الأطباء برئاسة الدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية، بخالص العزاء فى وفاة الدكتور عمر محمود جبر أستاذ التشريح بكلية طب المنصورة، بعد أن توفى اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشار نقيب الأطباء فى بيان صادر عنه أن الإصابة ظهرت على الطبيب منذ فترة، وتم نقله إلى مستشفى العزل بجامعة المنصورة، وتدهورت حالته الصحية حتى توفى اليوم، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تشيع جنازة اليوم بمسقط رأسه.

وأوضح النقيب، أن عدد شهداء الفريق الطبى المتوفى نتيجة فيروس كورونا قدو صل إلى 62 شهيد، مطالبا من الجميع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة، لحين أن يرفع الله البلاء عن العالم من هذا الفيروس.

 


الدقهلية

نقابة أطباء الدقهلية

شهداء فيروس كورونا من الأطباء

ضحايا كورونا

مدير مركز العيون

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