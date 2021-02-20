وكان فى وداع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بمطار الخرطوم، الفريق الركن محمد الغالى يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، والسفير الإماراتي بالخرطوم حمد محمد الجنيبي.