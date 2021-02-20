ملك البحرين يبحث مع قادة الإمارات العلاقات الثنائية

كتب عبد الوهاب الجندى

استقبل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، بمقر إقامته في أبوظبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسبل تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة بما يعود بالخير والرخاء والازدهار على شعبيهما.

وعبر الملك عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان مؤكداً متانة العلاقات والروابط الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها بما يسهم في تحقيق تطلعاتهما.

حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين والشيخ محمد بن حمد بن طحنون رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي.