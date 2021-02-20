مقتل مدير عام في "هندسة طرق منيا القمح" بسبب خلافات الجيرة

أنهى شاب بعزبة عيسى بمحافظة الشرقية، حياة جاره، الذي يعمل مديرا عاما بهندسة الطرق بمركز منيا القمح، بالتعدى عليه بعصا خشبية "شومة" وحجر دبش، بسبب خلافات الجيرة. وتم القبض على المتهم، وإحالته لنيابة منيا القمح، التي قررت برئاسة أحمد أبو زيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول "محمد محمد محمود عيسى" 59 سنة مقيم عزبة عيسى قرية أبو طوالة مدير عاما بهندسة طرق منيا القمح، مصابا باشتباه كسر بالجمجمة وغياب بدرجة الوعى، وحالته سيئة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4968 لسنة 2021، جنح منيا القمح، وتوفى بعد أيام متأثرا بإصابته.

وتبين من تحريات ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، قيام " محمد ك ح ق" 25 سنة بدون عمل على أثر خلافات الجيرة، قام بالتعدى بالضرب على المجنى عليه، وبسؤال المتهم فى التحقيقات، أقر أنه المجنى عليه كان دائم إهانته.

وقال " أيمن" نجل المجنى عليه، أثناء خروج والده من مسجد العزبة بعد تأدية صلاة العشاء، قام المتهم بالتعدى عليه بعصا خشبية وحجر دبش، بدون سبب، موضحا أن المتهم يدعى إصابته بحالة نفسية وقدمت أسرته تقارير طبيبة بعلاجه، للهروب من العقاب، و أنه بكامل قواه العقلية، ويحاول وأسرته تضليل العدالة.