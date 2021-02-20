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مطورو لقاح أوكسفورد: اللقاحات تخفف من أعراض سلالات كورونا الجديدة وحالات الوفاة

السبت، 20 فبراير 2021 05:48 م
مطورو لقاح أوكسفورد: اللقاحات تخفف من أعراض سلالات كورونا الجديدة وحالات الوفاة كورونا
كتب أحمد عرفة

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أكد مطورو لقاح أوكسفورد أن اللقاحات المعتمدة تم تطويرها لمواجهة السلالات القديمة، موضحين أن اللقاحات الموجودة تقل فعاليتها تدريجيا أمام السلالات الجديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مطورو لقاح أوكسفورد، أن اللقاحات تخفف من أعراض سلالات كورونا الجديدة وحالات الوفاة، موضحين، أن طفرات فيروس كورونا تظهر كل أسبوعين.

وتابع مطورو لقاح أوكسفورد، أن أكبر تحور لكورونا ظهر في سلالتي بريطانيا وجنوب أفريقيا، لافتين إلى أن بدء تجارب سريرية لدمج لقاحنا مع لقاح سبوتنيك الروسي.

 


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