مطرانية بورسعيد: صلاة الجنازة غدا من أبى سيفين على ضحية اللانش المنكوب

بورسعيد - محمد عزام

أعلن القس أرميا فهمى المتحدث الإعلامى باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن الشهيد "ماهر جابر خلة" والذى تم العثور على جثمانه على شاطئ رفح الفلسطينى، والذى جرفته الأمواج إلى هناك بعد غرق لانش بورسعيد المنكوب الغارق، هو مسيحي.

وأكد القس أرميا فهمى أن كنيسة أبو سيفين الآن تقوم بعمل الإجراءات اللازمة والاستعدادات من اجل صلاة الجنازة على الشهيد ماهر جابر، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة ستكون غدا من كنيسة أبى سيفين.

وتابع المتحدث الإعلامى باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد مؤكدا بأنه باسم الأنبا تادرس مطران المحافظة وجميع الآباء يتقدمون بخالص التعازى لأسرة المتوفى، داعين الله أن يلهم أسرته الصبر وأن يرحمه.

وتابع: "نحن الان فى انتظار وصول الجثمان إلى محافظة بورسعيد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم الجثة أهله لدفنه".

يذكر أنه خرج "لنش إبراهيم رجب"، مساء الثلاثاء الماضى، لأداء إحدى الخدمات التابعة لأحد التوكيلات الملاحية وذلك بتوصيل طرود إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصان من التوكيل الملاحى وهما: "محمود السيد، وماهر جابر"، واثنين من البحارة وهما: "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.