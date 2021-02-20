مطار مرسى علم يستقبل 14 رحلة سياحية بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

وأكدت مصادر من مطار مرسى علم الدولى، أن المطار يستعد لاستقبال 4 رحلات قادمة من التشيك، و5 رحلات بولندية، ورحلة واحدة من أوكرانيا وأخرى من سويسرا، ورحلتين داخلية قادمة من القاهرة.

فيما كشفت مصادر سياحية، أن السياحة الإيطالية ستصل أولى رحلاتها لمطار مرسى علم الدولى نهاية مارس المقبل.

وأضافت المصادر أن شهر مارس سيكون شهر خير على النشاط السياحى حيث أعلنت شركة ألمانية زيادة معدلات رحلاتها للغردقة من المطارات الألمانية خلال مارس كما أكدت التشيك زيادة معدل رحلاتها وكذلك البولندى.