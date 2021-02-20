مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث سير على طريق بنى سويف الفيوم الزراعى

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك، على الطريق الزراعى بنى سويف الفيوم .واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى بإشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى، كلا من عبد الله عاشور زكى 12 سنة مصابا باشتباه نزيف في المخ والصدر والبطن، وتوفى داخل المستشفى وتم إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

كما استقبل المستشفى محمد سعد محمد 15 سنة مصاب اشتباه كسر بالركبة اليسرى وادخل المستشفى للعلاج والملاحظة، رجب سعد درويش 30 سنة مصاب اشتباه كسر بالركبة اليسرى نزيف بالبطن والصدر والحوض وادخل المستشفى للعالج والملاحظة وجميعهم مقيمون قرية بيلفيا.