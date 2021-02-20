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مصرع شخصين فى تحطم طائرة عسكرية أمريكية بولاية الاباما

السبت، 20 فبراير 2021 08:46 ص
مصرع شخصين فى تحطم طائرة عسكرية أمريكية بولاية الاباما تحطم طائرة - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أعلنت وكالة الطوارئ فى ولاية الاباما بجنوب شرق الولايات المتحدة، عن تحطم طائرة عسكرية ومصرع شخصين، وأفادت قناة "فوكس نيوز"، نقلا عن بيان صادرعن وكالة الطوارئ المحلية، أن طائرة عسكرية من نوع "T-38" ذات مقعدين قد تحطمت، دون أن تذكر سبب الحادث، بحسب " روسيا اليوم".


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