مصادرة 8 شيش من مقهى مخالف فى حملات تفتيشية بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من مصادرة 8 شيش من مقهى مخالف بقرية شيبه لتقليل الإصابة بفيروس كورونا.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لضبط غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.