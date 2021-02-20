اليوم السابع
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مراكز شباب دمياط تشارك فى مبادرة ساعة رياضة 7 الصبح

السبت، 20 فبراير 2021 08:19 ص
مراكز شباب دمياط تشارك فى مبادرة ساعة رياضة 7 الصبح
دمياط معتز الشربينى

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نفذت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بدمياط اليوم السبت، فعاليات مبادرة ساعة رياضة 7 الصبح، حيث شارك عدد من مراكز الشباب فى المبادرة منها مركزى شباب مدينة عزبة البرج ومركز شباب شرباص بتنفيذ نشاط العاب الكاراتيه والبلياردو بحضور عدد من اللاعبين والمتدربيبن بالمراكز.

يأتي ذلك تحت برعاية  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وإشراف  إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وتنفيذ الإدارة العامة للبرامج البدنية بالتعاون مع مكتب الربط الالكترونى بالوزارة تحت إشراف الدكتور عبادة الجزار، وتوجيهات محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة.

 

 
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