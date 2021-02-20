اليوم السابع
Ads
السبت، 20 فبراير 2021 01:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مدير التأمين الصحى الشامل: لا مثيل للمنظومة فى العالم وهدفها الحماية من الفقر

السبت، 20 فبراير 2021 12:44 ص
مدير التأمين الصحى الشامل: لا مثيل للمنظومة فى العالم وهدفها الحماية من الفقر المهندس حسام صادق
كتب - أحمد صلاح العزب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس حسام صادق المدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن نظام التأمين الصحى الشامل لا يوجد مثله على مستوى العالم وليس له سقف للإنفاق ويغطى كافة الأمراض وهدفه الأساسى الحماية من الفقر، مؤكدا أنه يجرى فحص شامل للمواطن وقت تسجيله في المنظومة وطبيب الأسرة يشخص 80% من الحالات المسجلة بالمنظومة.

وتابع صادق، خلال لقائه في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم والإعلامى حسام الدين حسين، أن الجميع مسجل في منظومة التأمين الصحى الشامل، ولكن الأشخاص المفعليين هم من سيأتون إلى المستشفيات ويجرى عمل ملف صحى لهم.

وواصل مدير منظومة التأمين الصحى الشامل، أن المنظومة تسجل البيانات الطبية والدوائية للمريض إلكترونيا، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة من منظومة التأمين الصحى الشامل معتمدة من نظام الجودة، مضيفا أن المنظومة ستفعل بالكامل على مستوى الجمهورية خلال عشر سنوات.

وكان أكد الدكتور أحمد عاطف، منسق عام مشروع التأمين الصحي الشامل، أن نسبة الفحص في جنوب سيناء وصلت لـ 56%، كما تم تسجيل 84% من سكان المحافظة، وتم عمل 10 وحدات صحية لتقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمواطنين.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "أوضاع المستشفيات فى جنوب سيناء، والبنية التحتية بها أصبحت ممتازة، حيث تم رفع كفاءة المنشآت الصحية الموجودة، لكى تطابق المعايير العالمية، ونحن نسير طبقا لمعايير هيئة الرقابة على الجودة، وهي تتطابق مع المعايير العالمية".

وتابع: "في الأقصر دخلنا بـ6 مستشفيات، ونسبة تسجيل المواطنين في التأمين الصحي الشامل اقتربت من 80%".

 


التأمين الصحى الشامل

المهندس حسام صادق

الصحة

الفقر

الفحص الشامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فريدة الشوباشى لـ"إكسترا نيوز": مشروع التأمين الصحى يمنح المصريين الحق فى الحياة

الجمعة، 19 فبراير 2021 11:26 م

"التوعية الصحية" ينظم جولات لتعريف المواطنين بمنظومة التأمين الصحى بأسوان.. صور وفيديو

الجمعة، 19 فبراير 2021 09:37 م

"رؤى".. أول مولودة بالمجمع الطبى فى الإسماعيلية ضمن التأمين الصحى الشامل

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:56 م

"اليوم السابع" داخل مجمع الإسماعيلية الطبي.. صرح عالمى من أجل صحة المصريين.. يضم 382 سريرًا داخليًا و67 سرير رعاية و13 غرفة عمليات و34 عيادة خارجية و32 حضّانة.. و"التأمين الصحى الشامل" يستفيد بالمشروع.. صور

الجمعة، 19 فبراير 2021 06:00 ص

التأمين الصحى الشامل: فحص 56% من سكان جنوب سيناء ضمن المشروع

الخميس، 18 فبراير 2021 11:00 م

نقل مركز طبى الشيخ زايد بالإسماعيلية تمهيدا لإلحاقه بـ"التأمين الصحى"

الخميس، 18 فبراير 2021 09:50 م

حملات ميدانية للتوعوية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بأسوان.. صور

الخميس، 18 فبراير 2021 05:31 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة