محافظ المنوفية يقرر نقل سيدة تعانى من السمنة لمستشفى شبين لإجراء عملية تكميم

المنوفية - محمود شاكر

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، بعدد من الحالات الإنسانية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

ووافق المحافظ، على صرف مساعدة مالية عاجلة لمواطنة من بركة السبع تعانى من مرض السمنة المفرطة وتحتاج لإجراء عملية تكميم معدة، وعلى الفور كلف المحافظ مندوب من إدارة العلاقات العامة لنقلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الرعاية الطبية لها.

وقرر المحافظ، صرف مساعدة مالية عاجلة لمواطن يعمل باليومية من مركز تلا، تساعده على تحمل أعباء الحياة اليومية ، حيث أنه يعول عدد 2 معاقين من ذوى الهمم .

وأكد محافظ المنوفية، حرصه واهتمامه على تلبية احتياجات ومطالب الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة لتخفيف العبء عن كاهلهم فى إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعى ودعم العلاقات الانسانية.

وشدد محافظ المنوفية، على التواصل الدائم مع الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية لتقديم يد العون لهم والوقوف بجانبهم .