محافظ المنوفية: مليار و 200 مليون جنيه استثمارات لرصف ورفع كفاءة الطرق

المنوفية - محمود شاكر

التقي اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، بأعضاء مجلس النواب الجدد بمكتبه بالديوان العام، تناول اللقاء أهم الإنجازات وأعمال التطوير في كافة القطاعات التي تتم علي أرض محافظة المنوفية، بحضور محمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة .

وفى بداية اللقاء أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا في خدمة المحافظة وأبنائها، مضيفا أن اللقاء من أجل التعاون الدائم والوثيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية بما يعود بالنفع العام علي المواطنين .

وتناول اللقاء عرض تقديمي وفيلم تسجيلي لأهم الإنجازات والأعمال التي تمت علي أرض محافظة المنوفية وكذا حجم الإستثمارات منذ بداية عام 2019 وحتي الآن فى كافة القطاعات المختلفة وفى شتى المجالات .

وأكد محافظ المنوفية علي أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين علي رأس أولوياته، ومن هذا المنطلق تم بدء العمل في ثلاث محاور رئيسية وهي رصف الطرق وتحسين البيئة وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة ، ففي قطاع الرصف شهدت محافظة المنوفية طفرة هائلة لرصف ورفع كفاءة شبكة الطرق في نطاق وحداتها المحلية حيث تخطت استثمارات الرصف للعام المالي الحالي أكثر من مليار و 200 مليون جنيه، تم تخصيص 882 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وشوارع داخل المدن ومداخل القري ورد الشيئ لأصله بنطاق المحافظة، بالإضافة الي خطة الهيئة العامة للطرق والكباري لرصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية التابعة للهيئة بمبلغ 327 مليون جنيه ومن أهمها طريق شبين الكوم – الباجور ، الباجور – اشمون ، فضلا عن تخصيص 300 مليون جنيه لتطوير عدد من المناطق العشوائية بنطاق حي غرب شبين الكوم ، مؤكداً أنه جاري حالياً العمل في تطوير الحدائق ، حيث تم انشاء 10 حدائق نموذجية جديدة بنطاق المحافظة وإنشاء 4 مواقف نموذجية بنطاق الشهداء ومنوف و تلا وبركة السبع بالاضافة الي إنشاء 3 أسواق حضارية بمراكز الباجور والشهداء وسرس الليان ، مشيراً الي أنه سيتم تعميم تلك المشروعات بنطاق مراكز ومدن المحافظة وجاري اعداد لطرح مشروعات مماثلة .

وفي قطاع تحسين البيئة فقد بلغت جملة الاستثمارات في هذا القطاع ما يزيد عن (310) مليون جنيه تم ضخها في مشروعات رفع تراكمات القمامة من 7 مقالب في قويسنا وتلا ومنوف وبركة السبع، ورفع ما يزيد عن 2,5 مليون طن تراكمات قمامة ،وإنشاء محطتين وسيطتين ثابتتين بمركزى بركة السبع وتلا، وكذا انشاء مصنع تدوير القمامة بمدينة قويسنا، وإنشاء خلية جديدة بالمدفن الصحي بكفر داود بالسادات تكفي لاستيعاب تراكمات قمامة لمدة 10 سنوات ، فضلا عن توريد 45 معدة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة تتضمن تدعيم وحدة التدخل السريع لرفع تراكمات القمامة بنطاق المحافظة.

هذا وقد أهدي أعضاء مجلس النواب درع للمحافظ تقديرا لمجهوداته في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن تواصله الدائم والفعال علي كافة المستويات ، ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بهذا التكريم والذي يعطيه دفعة معنوية لمواصلة العمل مؤكدا أنه يؤدي رسالة يتمني فيها تحقيق رضا الله ثم المواطنين وأنه يسعي دائما لتحقيق أفضل خدمات ممكنة للمواطنين وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي يقوم به النواب لإعلاء وتنظيم نهج الإصلاح والتطوير والالتزام الثابت بدعم القانون مؤكدا علي التعاون المثمر والبناء لتحقيق تطلعات شعب المنوفية مشيرا الي مساندة كافة أجهزة المحافظة التنفيذية لجموع البرلمانيين لإعلاء شعار خدمة المواطن .

وعلي هامش اللقاء إصطحب محافظ المنوفية أعضاء مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم في جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لأعمال تطوير المشروعات علي أرض الواقع ، حيث تفقدوا أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة عدد من شوارع حي غرب شبين الكوم ، وشملت منطقة بحري شارع مسجد المغفرة ، شوارع تقسيم الشرطة ، شارع نادي الجمهورية ، ووجه المحافظ رئيس حي غرب شبين الكوم بضرورة تكثيف الأعمال وتزويد عدد ورديات منظومة النظافة لرفع كافة التراكمات ومخلفات القمامة بالمنطقة ، كما تفقدوا أعمال رصف ورفع كفاءة شارع صبري أبو علم ، وأعمال تطوير البلدورات والأرصفة بترعة المسلك تمهيداً للرصف .

كما شملت الجولة تفقد شارع ياسين عبدالغفار ومتفرعات شارع جمال عبد الناصر القبلي وكوبري عمر أفندي وحديقة الطفل وشارع دنشواي ومتفرعاته بالعزبة الغربية ، ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المقرر لنهو الأعمال ، وتم تفقد شارع اسكاروس القبلي ومتفرعاته ، ووجه المحافظ رئيس حي غرب شبين الكوم بسرعة رفع كافة مخلفات القمامة بالمنطقة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع ، وتفقد شارع الماي بمنطقة المقابر بالعزبة الغربية ، ووجه المحافظ بعمل حصر شامل لكافة الشوارع الرئيسية بالمقابر لرفع كفاءتها من خلال تركيب بلاط الانترلوك وتزويد الأعمدة الإنارة وكشافات جديدة.