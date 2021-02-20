محافظ الغربية يستعرض الجهود فى تنفيذ خطط التطوير فى اجتماعه مع نواب البرلمان

الغربية عادل ضرة

عرض الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، ما أنجزته المحافظة فى الفترة من ديسمبر 2019 حتى فبراير 2021 وذلك فى اجتماع موسع بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية، حيث تم مناقشة سبل التطوير وآليات التعاون فى إنجاز خطة التطوير بالمحافظة .

وأشار رحمى إلى أن خطة التطوير بالغربية شملت 9محاور سعت المحافظة إلى العمل بها وإنجازها ، واستعرض المحافظ إنجازات المحافظة فى قطاعات التعليم والصحة وعرض الخطة الاستثمارية2021/2020 والتى بلغت نسبة تنفيذها 46.4٪ وكذلك أعمال الرصف وتطوير الشوارع وتجديد الوحدات والمجالس المحلية.

وأوضح رحمى أن المحافظة شهدت طفرة فى إنجاز مشروعات التطوير وتفوقت فى إنجازها على غيرها من المحافظات، وعلى رأس هذه المشروعات مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة والذى تم إنجازه وافتتاحه فى بداية شهر يناير بالتزامن مع أعياد الميلاد المجيدة بحضور وزيرى التنمية المحلية والسياحة وكذا مشروع تطوير ميدان المحطة والذى أشرف على الانتهاء وتطوير منطقة مسجد السيد البدوى والسكة الجديدة، وتأتى هذه المشروعات فى نطاق وضع المحافظة على الخريطة السياحية وعلى رأسها السياحة الدينية ،بجانب مشروعات المجزر الآلي، محطة إنتاج البيض والتى تم إنجازها بنسبة 70٪ ، مشروع ساحات انتظار السيارات بالإضافة إلى مشروع مدينة طنطا الجديدة والتى تعد الامتداد التوسعى للمحافظة والذى سيمثل نقلة حضارية للمحافظة ،ومازالت المحافظة تقدم العديد من المشروعات الخدمية والاقتصادية والسياحية للارتقاء بالمحافظة فى كافة المجالات.

كما استعرض المحافظ جهود المحافظة فى ملفات التعليم، الصحة، الثقافة،الشباب والرياضة، التحول الرقمى ، مكافحة الفساد، تنمية البيئة والحفاظ عليها، تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، مكافحة البطالة وتشجيع الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية بالمحافظة، التنشيط السياحى ووضع المحافظة على الخريطة السياحية للدولة واستثمار وتسويق وتنمية موارد وخدمات المحافظة.

وفتح المحافظ حوار مع النواب ، طرح خلاله النواب آرائهم حول خطة التطوير الجارى إنجازها وأثنوا على المشروعات التى تقوم المحافظة بها والمجهود الذى يبذله محافظ الغربية ، مؤكدين على ضرورة تعاون النواب مع المحافظة فى إنجاز خطة التطوير كل فى مكانه لتحقيق رؤى فخامة رئيس الجمهورية فى التطوير، إلى جانب أهمية دراسة الخطة الاستثمارية ومشاركة الشعبيين فى اقتراح بنودها، كما طالب النواب بأهمية دعم الخطة الاستثمارية وزيادة موازنتها وكذا أهمية تدريب التنفيذيين داخل المحافظة لتطبيق اللوائح والقوانين وتخفيف العبء عن المواطنين وكذلك حل مشكلة مرفقى النقل بطنطا والمحلة.

كما طالب النواب محافظ الغربية بتكثيف الجهود فى مراجعة قيود الارتفاع، تراخيص البناء، سرعة الانتهاء من تطوير مصنعى المحلة ودفرة بالإضافة إلى تعميم إنشاء الأسواق النموذجية، ومن جانبه طلب المحافظ دعم النواب فى توفير اعتمادات مالية لافتتاح عدداً من المستشفيات المتوقفة منذ سنوات.

وفى الختام، دعا محافظ الغربية النواب للقيام برحلة سياحية لمسار العائلة المقدسة تكون بمثابة دعوى للجميع لزيارته وتشجيع للسياحة الدينية الداخلية بالمحافظة وكذلك دعا لعقد اجتماع أسبوعى بحضور جميع التنفيذيين .