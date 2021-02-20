محافظ أسيوط: تطوير 149 قرية فى 7 مراكز.. وقرى مركز ساحل سليم أولوية

أسيوط - هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وذلك لمناقشة المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى وبحث آليات التنفيذ والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يأتى فى إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة ويستهدف 1500 قرية فى 51 مركزًا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء نتائج المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع والتى يبلغ عددها 149 قرية على أن يبدأ العمل بقرى مركز ساحل سليم كأولوية أولى، مشددا على سرعة إنهاء الإجراءات التنسيقية مع كافة الجهات لبدء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد المحافظ، ضرورة مراعاة فتح منافذ تسويقية بمراكز الشباب كوحدات منتجة وتسويق لمنتجات الجمعيات الأهلية والشباب ولتنمية الموارد الذاتية لمراكز الشباب بتلك القرى، لافتا إلى أهمية المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى والذى يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة قرى الريف المصرى خلال ثلاث سنوات باستثمارات عملاقة، وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، لافتًا إلى أن المشروع سوف يُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية فى مصر وتشارك كل أجهزة الدولة فى تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه خلال عام واحد تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدا بجهود القيادة السياسية فى المُضى قُدمًا فى تنفيذ برامج التنمية والتى تقوم على ركيزتين أساسيتين أولهما بناء الإنسان المصرى من خلال تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة التنموية والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والركيزة الثانية تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن المشروع يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هى "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع، مضيفًا أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء فى تنفيذ المشروع تضمنت جولات وزيارات ميدانية لتلك القرى من خلال مسئولى المشروع القومى بوزارة التنمية المحلية والقيادات التنفيذية ومسئولى جهاز التعمير لرصد احتياجات المواطنين الفعلية وعمل لقاءات حوارية مع المواطنين لرصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية والتنموية.

وأوضح رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات لمناقشة المشروعات المقترحة لتنفيذها بقرى مركز ساحل سليم فى المرحلة الأولى العاجلة فضلا عن عمل زيارات ميدانية ومعاينات على أرض الواقع للقرى والنجوع المستهدفة لإنهاء الأعمال الاستشارية وآليات تنفيذ المشروعات الخدمية فى كافة القطاعات وفقًا لاحتياجات تلك القرى فى المشروعات التنموية والخدمية من مياه شرب وصرف صحى وصحة وتعليم ومنشآت خدمية ورصف طرق وتبطين ترع وغيرها من المشروعات.

وفى سياق آخر، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار فعاليات النظافة والتشجير بأحياء ومراكز المحافظة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" وتنفيذ العديد من الحملات تحمل شعار " مدن وقرى أسيوط نظيفة وجميلة " وذلك بمشاركة ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وجهاز شئون البيئة ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية على ان تستمر تلك الفعاليات لتشمل القرى والمراكز فضلا عن تكثيف برامج التوعية بالمحافظة على النظافة وتجميل البيئة المحيطة .

وقال المهندس رجب محمود على مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، إنه تم تنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير بمنطقة نائلة خاتون وشارع المكتبات بحى غرب أسيوط تم خلالها تنفيذ أعمال الكنس بواسطة معدات الكنس الآلى الحديثة والمتطورة ورفع الأتربة الموجودة بجوار وفوق الأرصفة و الجمع المباشر للمخلفات الصلبة من أبواب الوحدات السكنية والتجارية بواسطة عمال الجمعية الأهلية التى تعمل بالمنطقة ونقلها إلى مصنع التدوير بواسطة السيارات الحديثة الواردة من البرنامج الوطنى بوزارة البيئة، فضلا عن عمل لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة وتوعيتهم بأهمية النظافة من الناحية البيئية والدينية وزراعة عدد من الأشجار المثمرة بالمنطقة وتقليم وتهذيب عدد من الأشجار الكبيرة القديمة لإعطاء منظر جمالى وذلك بحضور ومشاركة الدكتور نور الدين فرج مدير المكتب الاستشارى للبرنامج الوطنى بوزارة البيئة وإيمان حسين محمد صالح رئيس قسم التوعية والتواصل المجتمعى بالمحافظة والمهندس حسام صلاح عبد العال مدير جهاز شئون البيئة بأسيوط ومصطفى محمود نائب رئيس حى غرب أسيوط وطاهر محمد مدير جهاز النظافة والتجميل بمدينة أسيوط ومسئولى الجمعيات الأهلية المشاركة على يتم تنفيذ سلسلة من تلك الحملات بباقى مناطق المدينة والمراكز .