اليوم السابع
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محافظ أسوان: بدء تطوير 68 قرية بكوم أمبو وإدفو بـ2 مليار جنيه

السبت، 20 فبراير 2021 03:22 م
محافظ أسوان: بدء تطوير 68 قرية بكوم أمبو وإدفو بـ2 مليار جنيه بدء تطوير 68 قرية بكوم أمبو وإدفو بـ2 مليار جنيه
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على دخول المشروع القومى والحضارى والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى لحيز التنفيذ الفعلى على الأرض داخل 68 قرية بمركزى كوم أمبو وإدفو بواقع 20 مجلس قروى أم والتي تتضمن 321 نجع وتجمع ريفى و62 منطقة سكنية من أجل تحسين حياة ومعيشة نحو ثلثى سكان المحافظة لتحويل المبادرة الرئاسية إلى واقع ملموس وتغير شامل داخل هذه القرى.

وأشار محافظ أسوان إلى قيام جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان ، علاوة على قيام الجهات الأخرى بطرح المشروعات بالقرى المستهدفة ومنها الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والرى والكهرباء والطرق والغاز الطبيعى والصحة والطب البيطرى والتعليم والتموين والشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى ، بجانب دعم الوحدات المحلية في أعمال التطوير والتجميل ورفع المخلفات ووحدات الإطفاء وغيرها ، لافتاً إلى أن هذا تزامن مع البدء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ضمن 53 مشروع بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياه كريمة داخل قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو باعتمادات 198 مليون جنيه بعد إنهاء معظم مشروعات المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروع حيث يأتي تنفيذ هذه المبادرة على مرحلتين بإجمالى 83 مشروعا وباعتمادات 280,7 مليون جنيه.

ومن جانبها أوضحت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بقيام الهيئة ببدء تنفيذ البرتوكولات وطرح وإسناد مشروعات أدخال الصرف الصحى بقرى مركزى كوم أمبو وإدفو وهى مشروعات متكاملة تشمل شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع والمعالجة بطاقة تتراوح ما بين 1.5 إلى 15 ألف م3 / يومياً  وبتكلفة إجمالية تصل لحوالي 2 مليار جنيه ، مؤكدة على أنه التنفيذ لـ  10 مشروعات لإدخال الصرف الصحى في 16 قرية حيث تم الرفع المساحى والجسات الأرضية ، كما تم توريد المواسير لخطوط الطرد والانحدار والشبكات وذلك من ضمن 20 مشروعا مستهدفا لجميع القرى التي يشملها البرنامج الرئاسي بمحافظة أسوان.

بدء تطوير 68 قرية بكوم أمبو وإدفو بـ2 مليار جنيه (2)
بدء تطوير القرى
 
بدء تطوير 68 قرية بكوم أمبو وإدفو بـ2 مليار جنيه (3)
أعمال تطوير 68 قرية بكوم أمبو وإدفو بـ2 مليار جنيه 

 

بدء تطوير 68 قرية بكوم أمبو وإدفو بـ2 مليار جنيه (4)
بدء تطوير 68 قرية بكوم أمبو وإدفو بـ2 مليار جنيه

 

بدء تطوير 68 قرية بكوم أمبو وإدفو بـ2 مليار جنيه (5)
بدء تطوير 68 قرية بكوم أمبو وإدفو بـ2 مليار جنيه

 

بدء تطوير 68 قرية بكوم أمبو وإدفو بـ2 مليار جنيه (1)
بدء تطوير 68 قرية بكوم أمبو وإدفو بـ2 مليار جنيه 

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