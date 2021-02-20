اليوم السابع
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مجلس السيادة السودانى: لن نفرط فى أى شبر من أراضينا

السبت، 20 فبراير 2021 06:04 م
مجلس السيادة السودانى: لن نفرط فى أى شبر من أراضينا الجيش السودانى
كتب أحمد عرفة

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قال مجلس السيادة السوداني: لن نفرط في أي شبر من أراضينا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مجلس السيادة السودانى: لسنا دعاة حرب وسنفرض سيطرتنا على أراضي الحدود الشرقية مع إثيوبيا.

وتوجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية، وذكر مجلس السيادة السودانى، أن دقلو سيشارك في معرض الدفاع الدولي"آيدكس" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، اللذين تنطلق فعالياتهما غدا وتستمر حتى 25 فبراير الجارى، فى أبو ظبى.

 

 


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