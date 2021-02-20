مباحث الأقصر تضبط المتهمين بقتل شاب بقرية الضبعية لخلافات على قطعة أرض

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال المباحث بمركز شرطة القرنة غرب محافظة الأقصر، فى كشف غموض مقتل مواطن فى قرية الضبعية بطلق نارى على نهر النيل، وتبين وقوع خلاف بينه وإثنين من أصدقاؤه على قطعة أرض، وتم ضبط إثنين متهمين بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة القرنة يفيد بعثور الأهالى على جثمان شاب يدعى " وليد.ع " 33 سنة متوفى بطلق نارى بقرية الضبعية غرب المحافظة ، وانتقل فريق بحث لموقع الحادث وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى القرنة المركزى، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

وبتكثيف التحريات والتحقيقات من قبل فريق البحث بمدينة القرنة، تم القبض على 7 مشتبه فيهم بالواقعة، وبمناقشتهم تم التأكد من إرتكاب إثنين منهما للحادث، وهما كل من "ص.س" 45 سنة ، و"ب.ف" 26 سنة ، حيث إعترف الأول أمام رجاب المباحث بالمديرية ، أنه قرر قتل صديقه وذلك للإنتقام منه بعد أن قدم ل أمواله وتهرب من ردها إليه ، حيث قام بشراء أرض ، وتم تسجيلها بإسم المتوفى للاتجار فيها ، وعندما لم يتم البيع طلب منه رد الأرض وعمل تنازل عنها أو توقيع إيصالات أمانة بسرعها له، ولكنه رفض فقرر التخلص منها.

وأضاف المتهمين فى اعترافاتهم، أنهم قاموا بالإستعانة بأقاربه لتنفيذ جريمتهم والتخلص من المجنى عليه، وتم استدراجه لمنطقة مهجورة فى مدينة القرنة وتوجها بدراجة بخارية للمنطقة، وتحدث معه وطلب أن يقوم بالتوقيع على وصل أمانة بأمواله ولكنه رفض من جديد، ووجه له طلق نارى من مسدس كان برفقته وسدد له طعنات بسكين وفر هارباً من المنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات.