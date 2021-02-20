مايك بومبيو: لقد قدت ردود الأفعال لحماية الأمريكيين من الإرهاب الإيرانى

ريهام عبد الله

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى السابق، أنه قاد ردود الفعل على التهديد الإيرانى لحماية الشعب الأمريكى من إرهابه، قائلا :"إذا قررت هذه الإدارة -إدارة بايدن- تبني نموذج التوافق الأوروبي، فإنها ستضمن لإيران طريقًا إلى ترسانة نووية".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على تويتر:" بصفتى وزير الخارجية، قدت الرد على التهديد الإيراني الذي حمى الشعب الأمريكي من إرهابه ودعم إسرائيل، إذا قررت إدارة بايدن تبني نموذج التوافق الأوروبي، فإنها ستضمن لإيران طريقًا إلى ترسانة نووية".



بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكى السابق مايك بومبيو، إن إلغاء إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب يعتبر هدية للإيرانيين وسيسمح للحوثيين بمواصلة إثارة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، إنها حقيقة أن إيران ترعى الحوثيين، وأن الحوثيين يمارسون الإرهاب.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي السابق: الحقيقة هي أن إلغاء التصنيف الإرهابي للحوثيين يعتبر هدية للإيرانيين وسيسمح للحوثيين بمواصلة إثارة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.