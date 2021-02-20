اليوم السابع
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السبت، 20 فبراير 2021 06:28 م
خالد صلاح
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ماليزيا تلقح 42 ألفا من قواتها المسلحة ضد كورونا والأردن تسجل 2200 إصابة

السبت، 20 فبراير 2021 06:10 م
ماليزيا تلقح 42 ألفا من قواتها المسلحة ضد كورونا والأردن تسجل 2200 إصابة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كوالالمبور /أ ش أ/

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أعلن وزير الدفاع الماليزى إسماعيل صبرى يعقوب، اليوم السبت، أن 42 ألفا و120 فردا من القوات المسلحة الماليزية سيتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد خلال المرحلة الأولى لبرنامج التطعيم فى البلاد، التى ستبدأ يوم 26 فبراير الجاري.

وقال صبرى - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن "التطعيم يتضمن 84 ألفا و240 جرعة، مع حصول كل عضو على جرعتين من اللقاح".

وأضاف "أعتقد أنه فى شهر مارس المقبل سيتلقى أفراد القوات المسلحة اللقاح، لأننا جزء من الخطوط الأمامية".

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 359 ألفا و811 إصابة.

وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن إجمالى عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 334 ألفا و191 حالة شفاء، بعد تسجيل 1299 حالة إضافية، كما سُجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4543 حالة.

 


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