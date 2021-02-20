اليوم السابع
Ads
السبت، 20 فبراير 2021 09:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مالى تنشئ هيئة لبدء محادثات مع المتشددين

السبت، 20 فبراير 2021 08:13 ص
مالى تنشئ هيئة لبدء محادثات مع المتشددين جيش مالى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رئيس وزراء مالي المؤقت مختار عوان يوم الجمعة إن حكومته أنشأت هيئة لبدء محادثات مع  المتشددين رغم اعتراضات فرنسا.

وقال الرئيس السابق المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا قبل عام إن حكومته مستعدة للتفاوض مع المتشددين المرتبطين بالقاعدة.

وأقرت محادثات وطنية عقدت في أعقاب انقلاب أغسطس الذي أطاح بكيتا هذه السياسة.

ولم يذكر بيان عوان تفاصيل بشأن التشكيل الخاص بهيئة التفاوض.

وكانت فرنسا ، القوة الاستعمارية السابقة ، والتي لديها خمسة آلاف جندي في مالي قد أشارت سابقا إلى اعتراضها على التفاوض مع الجماعات الارهابية التي لم توقع اتفاق سلام 2015 الذي تعتبره إطارا لإعادة السلام إلى شمال مالي.

وتبحث فرنسا عن استراتيجية للخروج بعد التدخل في عملية مكافحة التمرد في منطقة الساحل والتي تكلفها مليارات وشهدت مقتل 55 جنديا فرنسيا.

والعنف مستمر مع وجود مؤشرات على انتشاره في غرب افريقيا الساحلية.

وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن تشاد ستنشر نحو ألف جندي في المنطقة الحدودية بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي لتعزيز الجيوش الوطنية.

 


مالى

الارهاب فى مالى

جيش مالى

مكافحة الارهاب فى مالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة