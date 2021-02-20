اليوم السابع
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ماذا حدث فى الأسواق العالمية حتى تصعد البتكوين لمستويات قياسية؟.. 8 معلومات

السبت، 20 فبراير 2021 05:01 م
ماذا حدث فى الأسواق العالمية حتى تصعد البتكوين لمستويات قياسية؟.. 8 معلومات بيتكوين
كتب – إسلام سعيد

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تشهد عملة البتكوين الرقمية ارتفاعات كبيرة لتكسر حاجز 65 ألف دولار، كواحدة من أسرع العملات المشفرة ارتفاعا على مستوى العالم ، فمنذ مطلع هذا العام تسجل العملة المشفرة ارتفاعات بالجملة.
 
-صعود بتكوين بنسبة 90 % منذ مطلع 2021.
 
-العملة المشفرة كانت قبل عام تقريبا 4 آلاف دولار فقط.
 
- استثمار الشركات الكبيرة فيها سبب صعود صاروخى لها.
 
-أعلنت Tesla شراء ما يعادل 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة.
 
-شركات أوبر ومستر كارد  و paypal دعمت صعود البتكوين.
 
-قيمة تداولات البتكوين تسجل ترليون دولار لأول مرة.
 
-تحذيرات من البنك المركزى الأوروبى والانجليزى من التعامل عليها.
 
-وزيرة الخزانة الأمريكية أكدت استخدام العملة في عمليات مشبوهة.
 
وصلت عملة البيتكوين إلى مستوى مرتفع جديد في التعاملات الآسيوية، لتواصل ارتفاعها الذي دام شهرين والذي شهد تجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار في اليوم السابق.
 
وارتفعت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى قياسي بلغ 56620 دولارًا، ما رفع مكاسبها الأسبوعية إلى 18%، بالإضافة إلى أنها قفزت بأكثر من 92% هذا العام وفقًا لما نقلته رويترز.

 


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