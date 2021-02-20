اليوم السابع
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لو ساكن فى القاهرة أو الجيزة.. اعرف مواعيد وخريطة قطع المياه عن المنازل

السبت، 20 فبراير 2021 11:55 ص
لو ساكن فى القاهرة أو الجيزة.. اعرف مواعيد وخريطة قطع المياه عن المنازل انقطاع المياه
كتبت ريهام الباشا

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ينشر اليوم السابع خريطة وأماكن انقطاع المياه في محافظتى القاهرة والجيزة، وفق ما أعلنته شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

انقطاع المياه عن 16 منطقة بالقاهرة 

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق "شارع الكابلات - عزبة مرسي خليل - مساكن الاميرية – شارع المطرية - شارع الصحة- ميدان النعام - شارع ترعة الجبل الغربي"كما سيتم قطع المياه عن منطقة مصر الجديدة ( شارع السباق – اسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع اسوان - شارع هارون - ميدان الاسماعيلية - روكسي ومتفرعاته - شارع الاهرام ومتفرعاته – الاتحادية - قصر البارون )، لمدة 10 ساعات، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح السبت، وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم، نظراً لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون .
 
وأهابت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنه سيتم توفيرسيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

انقطاع 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

في سياق متصل، تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه لمده تتراوح ما بين 6 إلى 12 ساعه تبدأ من صباح اليوم ، عن مناطق كفره نصار، منشاه البكاري، كفر غطاطي، عزبة جبريل، الهرم ومتفرعاته، فيصل متفرعات من الطالبية حتى الرماية، إسكان الشباب وإسكان الضباط، حيث تكون المياه ضعيفة في هذه المناطق.

 


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