لو ساكن فى القاهرة أو الجيزة.. اعرف مواعيد وخريطة قطع المياه عن المنازل

كتبت ريهام الباشا

ينشر اليوم السابع خريطة وأماكن انقطاع المياه في محافظتى القاهرة والجيزة، وفق ما أعلنته شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



انقطاع المياه عن 16 منطقة بالقاهرة وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق "شارع الكابلات - عزبة مرسي خليل - مساكن الاميرية – شارع المطرية - شارع الصحة- ميدان النعام - شارع ترعة الجبل الغربي"كما سيتم قطع المياه عن منطقة مصر الجديدة ( شارع السباق – اسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع اسوان - شارع هارون - ميدان الاسماعيلية - روكسي ومتفرعاته - شارع الاهرام ومتفرعاته – الاتحادية - قصر البارون )، لمدة 10 ساعات، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح السبت، وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم، نظراً لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون .