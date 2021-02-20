لقاءات بالوحدة المحلية في طهواى بالمنوفية ضمن مبادرة "حياة كريمة".. صور

المنوفية - محمود شاكر

استأنف اليوم، فريق عمل مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، جولاته الميدانية، حيث تواجد الفريق بالوحدة المحلية في طهواي بمركز أشمون، للوقوف على متطلبات قرى الوحدة المحلية واحتياجاتها على أرض الواقع.

وأكد فريق المبادرة، بدء العمل بقرى مركزي أشمون والشهداء لتنفيذ خطة تطوير 81 قرية بمحافظة المنوفية، وتوابعها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، علاوة على عقدهم لقاءات متواصلة مع أهالي القرى، لمناقشة ورفع المتطلبات والاحتياجات، لافتين إلى أنه بالفعل يتم النظر إلى مقترحات الأهالى من أجل التطوير الكامل لتلك القرى، ولذلك يتواجد فريق عمل مؤسسة حياة كريمة بكل القرى والتوابع ضمن المبادرة الرئاسية بالمنوفية.

وأكد الفريق أنه أثناء لقائهم بقرى الوحدة المحلية بطهواي، والتي تضم قرية "طهواي ودلهمو وكفر الطراينة" والعزب التابعة لها، أن اللقاء يسعى إلى دمج المقترحات والطلبات حتى يتثنى تحديث الخطة التنفيذية على مستوى محافظة المنوفية، ومن ثم الوصول إلى أفضل خطة يتم تنفيذها للنهوض وتطوير قرى المبادرة .

وتناول فريق عمل مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، عددا من المحاور المختلفة ومناقشتها وتم عرض المحاور المختلفة والتى تشمل النهوض الكامل بالقرى والانتهاء من مشروعات البنية الأساسية والتطوير بكل القطاعات للنهوض بالقرى المختلفة وتوابعها.

وأكد فريق عمل مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، أنهم حددوا العديد من المحاور المختلفة وسيتم العمل الميدانى على الأرض من خلال جميع القرى والعزب للوصول إلى كل شبر من قرى المبادرة، مؤكدين أنه يتم رفع الاحتياجات وتحديثها باستمرار.

وأكد أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية ، أنه يتم العمل على جميع المحاور التى تحقق التطوير الكامل من بنية تحتية وغيرها من مشروعات تحقق الرضا الكامل للمواطنين، وتحقق خلق قرى نموذجية، وتساعد على النهوض بالمبادرة.



أعضاء مبادرة حياة كريمة أثناء لقاءهم مع المواطنين



الحضور بالمبادرة



اهالى قرية طهواى