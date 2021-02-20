لحظة احتفال جو بايدن بهبوط مركبة ناسا على سطح المريخ.. فيديو

كتب محمد سعودي

شارك الرئيس الأمريكي جو بايدن، جمهوره عبر حسابه الرئاسي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو، يوثق لحظات من احتفاله بهبوط مركبة الفضاء (برسيفيرانس) التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) على سطح المريخ.

وقال الرئيس الأمريكي عبر تويتر :"يوم الخميس، انضممت إلى العالم وشاهدت في رهبة هبوط المركبة المتجولة على سطح المريخ. لقد كان إنجازًا رائعًا - أصبح ممكنًا بفضل العمل الجاد والبراعة التي قام بها الفريق في ناسا... اتصلت لأهنئهم على هبوطهم التاريخي".

On Thursday, I joined the world and watched in awe as the Perseverance Rover touched down on the surface of Mars. It was a remarkable feat — one made possible by the hard work and ingenuity of the team at @NASA.



I called to congratulate them on their historic landing. pic.twitter.com/0Qjs2MDk4J — President Biden (@POTUS) February 20, 2021

واخترقت مركبة الفضاء (برسيفيرانس) التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) الغلاف الجوي للمريخ، الخميس، وهبطت بسلام على سطح حفرة شاسعة ، في أول محطة لها بحثا عن علامات على حياة ميكروبية قديمة على الكوكب الأحمر.

وفي وقت سابق، أصدرت وكالة ناسا صوراً جديدة من مركبتها على سطح المريخ، بما في ذلك لقطة تم التقاطها خلال سبع دقائق من الرعب واجهتها المركبة عندما تحملت ظروفًا مضطربة أثناء دخولها الغلاف الجوي للمريخ واقتربت من السطح، حيث هبطت المركبة التي تبلغ تكلفتها 2.2 مليار دولار على سطح المريخ يوم الخميس بعد رحلة 239 مليون ميل، ويقول العلماء إنها "تعمل بشكل جيد على السطح"، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شاركت وكالة الفضاء الأمريكية صورة التقطتها رافعة السماء والتي تُظهر المثابرة، متدلية أسفلها ومربوطة بالحبال الميكانيكية قبل لحظات من الهبوط.



بايدن

غرد فريق المركبة أثناء مشاركته الصورة على تويتر:"اللحظة التي حلم بها فريقي لسنوات، أصبحت الآن حقيقة واقعة"، والتقطت الصورة أيضًا سطح المريخ الصخري أدنى المركبة، مما أثار اهتمام وكالة ناسا بشأن الاحتمالات التي تنتظرها المركبة.

وشاركت ناسا في تغريدة متابعة: "هذه اللقطة من كاميرا على" jetpack "التقطت في الجو، قبل أن تهبط العجلات مباشرة".

وقال آدم ستلتزنر، كبير المهندسين في المشروع، إن جهود مركبة "المثابرة" تلخص "جهدا ملحميا" يمثل ثماني سنوات، وتظهر الصور الأخيرة أن العمل قد أتى ثماره. كما أن مناورة رافعة السماء هي مرحلة الهبوط الأخيرة التي تم استخدامها، كانت مماثلة للمناورة التي هبطت كوريويستي بها على سطح المريخ في عام 2012.



جو بايدن عبر تويتر



جو بايدن