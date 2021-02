لحظة احتفال جو بايدن بهبوط مركبة ناسا على سطح المريخ.. فيديو

شارك الرئيس الأمريكي جو بايدن، جمهوره عبر حسابه الرئاسي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو، يوثق لحظات من احتفاله بهبوط مركبة الفضاء (برسيفيرانس) التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) على سطح المريخ.

وقال الرئيس الأمريكي عبر تويتر :"يوم الخميس، انضممت إلى العالم وشاهدت في رهبة هبوط المركبة المتجولة على سطح المريخ. لقد كان إنجازًا رائعًا - أصبح ممكنًا بفضل العمل الجاد والبراعة التي قام بها الفريق في ناسا... اتصلت لأهنئهم على هبوطهم التاريخي".

On Thursday, I joined the world and watched in awe as the Perseverance Rover touched down on the surface of Mars. It was a remarkable feat — one made possible by the hard work and ingenuity of the team at @NASA.



I called to congratulate them on their historic landing. pic.twitter.com/0Qjs2MDk4J