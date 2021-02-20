"لجنة الوفاة الإصابية" تعتمد أوراق معاش 74 طبيبا من شهداء كورونا

قالت النقابة العامة للأطباء، إن لجنة الوفاة الإصابية الخاصة بإقرار معاش إصابة العمل لأعضاء الفريق الطبى من شهداء كورونا، اجتمعت صباح اليوم، برئاسة الدكتور أيمن الأمين رئيس اللجنة الطبية العليا والدكتورة سوسن المعداوى مدير عام الإدارة العامة للجان الطبية وبحضور الدكتور ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر ومقرر اللجنة النقابية الوزارية.
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن اللجنة اعتمدت أوراق (74) وفاة إصابية للفريق الطبى وهم كالآتى: (55) طبيب و(19) من باقى أعضاء الفريق الطبى سيتم صرف معاش إصابة العمل لهم فورا .
ووصلت ملفات الشهداء للجنة العليا من العديد من لجانها الفرعية بالمحافظات، وأعلنت اللجنة أنها فى انتظار باقى الملفات لباقى شهداء الفريق الطبى من كل محافظات مصر حيث انها ستعقد كل اسبوعين لاعتماد الأوراق .
جدير بالذكر أن الأوراق المطلوبة هى :
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