لبنان يسجل 2255 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب: أحمد علوى

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2255 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 351 ألفا و48 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان امس الجمعة – إلى تسجيل 51 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 4257 حالة، في حين يرقد 922 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 292 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14511 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.