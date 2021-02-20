كيف قد يكون لون الجلد من أسباب الإصابة بالسرطان وكورونا؟ السر فى فيتامين د

كتبت هند عادل

تشير دراسة إلى أن الطفرة الجينية المرتبطة بلون الجلد قد تعرض الأمريكيين الأفارقة لخطر الإصابة بنقص حاد في فيتامين (د) مما يزيد من تعرضهم للإصابة بالسرطان وفيروس كوررونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" توصلت الدراسة جديدة إلى أن الجينات المرتبطة بلون الجلد قد تكون أقوى مؤشر على ما إذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين (د) أم لا، وجد الباحثون أن المشاركين الأمريكيين من أصل أفريقي الذين يعانون من طفرة معينة لديهم مستويات فيتامين (د) تصل إلى أقل ثلاثة أضعاف من المعدل الطبيعي للشخص السليم.

ووجد العلماء أن وجود مستويات منخفضة من فيتامين (د) مرتبطة بعدة أنواع من السرطان بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والمستقيم والبروستاتا، وكذلك فيروس كورونا .

يقول الفريق البحثى من City of Hope مركز أبحاث وعلاج طبي حيوي مقره في دوارتي ، بكاليفورنيا إن النتائج تشير إلى أنه في المستقبل ، يمكن للأطباء أن يصفوا بشكل أفضل الجرعة الصحيحة من مكملات فيتامين (د) ويساعدون في تقليل مخاطر الأمريكيين السود هذه الأمراض.

ويأمل الفريق أن يتمكن الأطباء من استخدام النتائج في المستقبل لوصف مكملات فيتامين (د) بشكل أفضل والمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

قال الدكتور ريك كيتلز ، مدير قسم الأسهم الصحية في معهد بيكمان للأبحاث "لا ينبغي لنا أن نخجل من هذه الدراسة الجديدة التي تبحث في الجينات الوراثية للون الجلد وتأثيراته على نقص فيتامين (د) لأن" عمى الألوان "هو ما أدى إلى التفاوتات الصحية الواسعة الانتشار التي نحاول كمجتمع الآن معالجتها".

يُطلق على فيتامين د أحيانًا اسم "فيتامين أشعة الشمس" لأن الجلد يصنعه بشكل طبيعي عند تعرضه لأشعة الشمس، يوجد في الأطعمة مثل الحليب والجبن وصفار البيض والتونة والسلمون ، على الرغم من أنها غالبًا بكميات قليلة ، وهذا هو سبب الحاجة إلى المكملات الغذائية في بعض الأحيان.

أشارت الأبحاث الوبائية إلى أن معدلات الإصابة والوفاة لأنواع معينة من السرطان أقل بين الأشخاص الذين يعيشون في خطوط العرض الجنوبية ، مع مستويات عالية من التعرض لأشعة الشمس ، مقارنة بمن يعيشون عند خطوط العرض الشمالية، بالإضافة إلى ذلك ، وجدت الدراسات السابقة أن وجود مستويات كافية من فيتامين د يقلل من خطر حدوث مضاعفات خطيرة والوفاة من فيروس كورونا، علاوة على ذلك ، فإن العرق هو أحد أكبر العوامل التي تنبئ بانخفاض مستويات فيتامين (د).

بالنسبة للدراسة ، التي نُشرت في مجلة PLOS Genetics ، نظر الفريق في بيانات 1076 شخصًا عرفوا أنفسهم بأنهم أمريكيون من أصل أفريقى، جمع الباحثون عينات الدم التي استخدموها لتحليل مستويات الحمض النووي وفيتامين د، قاموا أيضًا بقياس الجلد الذي يغطي منطقة الجزء العلوي من الذراع باستخدام مقياس انعكاس رقمي، لقد درسوا ثلاثة جينات لها روابط قوية بلون البشرة: SLC24A5 و SLC45A2 و OCA2، كان المشاركون السود الذين لديهم متغير جيني في الجين المسمى SLC24A5 أكثر عرضة للحصول على مستويات فيتامين د من 12 نانوجرام لكل مليلتر (نانوغرام / مل) أو أقل، تتراوح المستويات الطبيعية بين 20 و 40 نانوجرام / مل للشخص السليم.