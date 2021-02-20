اليوم السابع
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السبت، 20 فبراير 2021 09:05 م
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كل ماتريد معرفته عن أول مزايدة عالمية للتنقيب 2021.. شرق وغرب المتوسط

السبت، 20 فبراير 2021 09:00 م
كل ماتريد معرفته عن أول مزايدة عالمية للتنقيب 2021.. شرق وغرب المتوسط حقل غاز
كتبت – مروة الغول

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 بعد إعلان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال نهاية الأسبوع الماضي مع بدء التشغيل الفعلى لبوابة مصر للاستكشاف والانتاج Egypt Upstream Gateway “EUG” عن طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما لعام 2021 فيما يلى أهم المعلومات  المتعلقة  بطرح تلك المزايدة والتى كانت كالتالى..
 
1- طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما لعام 2021 للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

2 - تم طرح المزايدة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والانتاج.
 
3- طرح المزايدة فى 24 منطقة.
 
4- المزايدة بمناطق بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط.

البترول

الغاز

اول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب 2021

البحث والاستكشاف

ايجاس

هيئة البترول

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