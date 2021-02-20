اليوم السابع
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قوافل للصحة الإنجابية بـ3 قرى في شربين بالدقهلية ضمن "حياة كريمة"

السبت، 20 فبراير 2021 11:54 ص
قوافل للصحة الإنجابية بـ3 قرى في شربين بالدقهلية ضمن "حياة كريمة" الدكتور سعد مكى ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكى ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أنه سيتم تنفيذ 3 قوافل للصحة الإنجابية ، بثلاث قرى بمدينة شربين "الضهرية، ابوجلال، بساط كريم الدين"، وسوف يتم إطلاقها من يوم 22 وحتى 24 من شهر فبراير الجاري .

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن هدف هذه القوافل توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى بمبادرة " حياة كريمة " والمناطق المحرومة من تلك الخدمات، وذات المؤشرات المنخفضة، حيث سيتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، وخاصة الوسائل طويلة المفعول من خلال مجموعة من أخصائى تنظيم الأسرة المدربين وأخصائيى النساء لتوقيع الكشف الطبى وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ، ويتم الإشراف على العمل بالقوافل من خلال فرق الإشراف بمديرية الصحة وبالإدارات الصحية .

وفى إطار الاهتمام والجهود المستمرة لوزارة الصحة والسكان بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجانية ، وذات الجودة بالوحدات الثابتة على مستوى المحافظة ، وتحت رعاية الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة ، تحت شعار حقك تنظمى ضمن مبادرة " أيامنا أحلى "


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