قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة قليوب 5 ساعات غدا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن مركز ومدينة قليوب، غدا الأحد، الموافق 21/2/2021 من الساعه ال 10 صباحا حتى ال 3 عصرا.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن قطع المياه جاء لإجراء أعمال ربط للمرحلة الثانية بمحطة المياه المرشحة بكوم أشفين.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتي تصل 5 ساعات، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه من جديد فور الانتهاء من أعمال الربط.