قطع الكهرباء عن مناطق متفرقة بمركز أبو كبير بالشرقية اليوم

الشرقية – فتحية الديب

أعلنت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، بالشرقية، برئاسة المحاسب محمد الأباصيري، رئيس المدينة، قطع الكهرباء لمدة 5 ساعات، اليوم السبت، عن مناطق متفرقة بالمركز، لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة للوحة توزيع كهرباء القرى.

ومن المُقرر أن تكون فترة الانقطاع من الثامنة صباحًا، ولمدة 5 ساعات؛ وذلك ضمن إجراءات الصيانة الشهرية للموزع، فيما تتأثر بالانقطاع القرى التابعة للوحدات المحلية بكلا من "منشية رضوان – هربيط - بني عياض – الرحمانية"، بالإضافة إلى مناطق "جزيرة الأباظية – اللبان – العجايمة"، ومصنع قها.