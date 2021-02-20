اليوم السابع
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قطع الكهرباء عن مناطق متفرقة بمركز أبو كبير بالشرقية اليوم

السبت، 20 فبراير 2021 08:17 ص
قطع الكهرباء عن مناطق متفرقة بمركز أبو كبير بالشرقية اليوم انقطاع الكهرباء - ارشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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أعلنت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، بالشرقية، برئاسة المحاسب محمد الأباصيري، رئيس المدينة، قطع الكهرباء لمدة 5 ساعات، اليوم السبت، عن مناطق متفرقة بالمركز، لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة للوحة توزيع كهرباء القرى.

ومن المُقرر أن تكون فترة الانقطاع من الثامنة صباحًا، ولمدة 5 ساعات؛ وذلك ضمن إجراءات الصيانة الشهرية للموزع، فيما تتأثر بالانقطاع القرى التابعة للوحدات المحلية بكلا من "منشية رضوان – هربيط - بني عياض – الرحمانية"، بالإضافة إلى مناطق "جزيرة الأباظية – اللبان – العجايمة"، ومصنع قها.

 


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