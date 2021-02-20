قطاع المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية ، موعد أعمال لجنة النظام والمراقبة والتصحيح لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، للعام الدراسى 2020-2021.

أولا: الشهادة الابتدائية الأزهرية

تبدأ لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية (الفصل الدراسى الأول للعام 2021/202 م يوم الخميس الموافق 25 / 2 / 2021 و تبدأ أعمال مركز التصحيح للشهادة الابتدائية الأزهرية يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/2

ثانيا : الشهادة الاعدادية الأزهرية

تبدأ أعمال لجنة النظام والمراقبة يوم الاثنين 1/3/202

وتبدأ أعمال مركز التصحيح للشهادة الإعدادية الأزهرية يوم الاثنين الموافق 8/3/2021 على أن تقوم اللجان بتسليم أورق الإجابة للكنترول لاعمال شئونه ثم يقوم الكنترول بتسليم أوراق الإجابة تسريتها لمركز التصحيح لأعمال شئونه نحو تصحيح الأوراق وعودتها مرة أخرى للجنة النظام والمراقبة الكنترول لاستكمال أعماله.