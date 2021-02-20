فيس بوك يعود لطاولة المفاوضات مع أستراليا بعد أزمة الحظر

كتبت: نهال أبو السعود

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، يوم السبت، إن فيسبوك عاد إلى طاولة المفاوضات ، بعد أن حظر عملاق التكنولوجيا هذا الأسبوع الأخبار على موقعه في البلاد.

أدى قرار فيس بوك المفاجئ بمنع الأستراليين من مشاركة الأخبار على الموقع وتجريد صفحات المنافذ الإخبارية المحلية والأجنبية ومحو العديد من حسابات حكومة الولاية وقسم الطوارئ ، مما تسبب في غضب واسع النطاق.

وقال موريسون في مؤتمر صحفي في سيدنى: "دخلنا في صداقة مؤقتة مرة أخرى .. يسعدني أن فيس بوك عاد إلى الطاولة مرة أخرى."

قال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج يوم الجمعة، إنه تحدث مع مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك ومن المتوقع إجراء مزيد من المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولم يتضح ما إذا كانت تلك المحادثات قد تمت.

وتأتي المواجهة في الوقت الذي تعهدت فيه أستراليا بالمضي في التشريع التاريخى، والذي يمكن أن يشكل سابقة عالمية حيث تعرب دول مثل كندا عن اهتمامها باتخاذ إجراء مماثل.

أقر القانون الأسترالي، الذى سيجبر فيس بوك وشركة جوجل ألفابت على إبرام صفقات تجارية مع ناشرين أستراليين أو مواجهة تحكيم إلزامى، مجلس النواب في البرلمان ومن المتوقع أن يتم تمريره من قبل مجلس الشيوخ فى غضون الأسبوع المقبل.

قال عن سايمون ميلنر، مدير سياسات آسيا والمحيط الهادئ لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في فيس بوك إن الشركة لديها ثلاثة اعتراضات رئيسية على التشريع.

قال ميلنر، إن فيس بوك يعترض على منعه من التمييز بين المنافذ الإخبارية المختلفة التي تطلب المال ، ونماذج التحكيم التي تسمح لهيئة مستقلة باختيار دفعة على أخرى، والالتزام بالدخول في مفاوضات تجارية مع شركات إعلامية أسترالية.