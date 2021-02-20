فلسطينيون يُصلون وسط الثلوج وقبة الصخرة تتزين بالجليد.. صور

كتب محمد تهامى زكى

تساقطت الأمطار والثلوج بكثافة على العاصمة الفلسطينية القدس، تسبب فى تراكم الثلوج على مسجد "قبة الصخرة"، كما اكتست الأشجار والشوارع المحيطة بالمسجد التاريخى، باللون الأبيض لون الثلج.

قبة الصخرة

وأدى بعض المصلين، فروض الصلاة على كتل من الجليد والتى ملأت ساحة المسجد المعظم وارتفع منسوبها بشكل كبير، فيما حرص البعض الآخر على التقاط الصور أثناء نومهم على الثلوج.



المصلون فى ساحة مسجد قبة الصخرة

واجتاحت موجة من الطقس السيئ الأراضى الفلسطينية، حيث شهدت البلاد منخفضا قطبيا قويا، وفى هذا الصدد، رصد المركز الفلسطينى للإعلام، صورا لتساقط الثلوج بكثافة على مسجد قبة الصخرة فى القدس الشريف، وذلك فى مشهد رائع، للحظة تساقط الثلوج على مسجد قبة الصخرة فى القدس الشريف بالأراضى الفلسطينية المحتلة، حيث شهدت هطول أمطار غزيرة وثلوج على ساحات مسجد الأقصى، بالإضافة إلى مناطق أخرى، ووصفت هذا المشهد كأنه قطعة من الجنة.



الثلوج بمسجد قبة الصخرة

وتوقع خبراء الأرصاد، أن تتأثر الأراضى الفلسطينية بمنخفض جوى عميق، قد يكون مصحوبا بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة ورياح قوية وعاصفة بعض الأحيان.



الثلوج تغطى الأشجار وقبة الصخرة

وبحسب طقس فلسطين، فإن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار عبور السحب الركامية لشمال البلاد وصولا إلى شمال الضفة الغربية مع هطول الأمطار الغزيرة والبردية والرعدية فى بعض الأحيان، مع تساقط الثلوج فى جبال الجليل الأعلى والجولان بشكل خاص.