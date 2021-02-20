فصل التيار الكهربائى عن 43 منطقة بدمياط لأعمال الصيانة اليوم

دمياط معتز الشربينى

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بمحافظة دمياط، عن خطة فصل التيار الكهربائى بالمحافظة خلال الأسبوع المقبل، اعتبارا من اليوم السبت الموافق 20/2/2021 وحتى يوم الخميس المقبل.

وأوضح بيان للشركة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى لأعمال الصيانة والإحلال والتجديد وتحسين الأداء للشبكات خلال الفترة المحددة.

يذكر أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن 43 منطقة فى قرى ومراكز ومدن محافظة دمياط خلال فترة 7 أيام، يأتى ذلك ضمن خطة شركة كهرباء شمال الدلتا لإجراء أعمال صيانة لشبكات الكهرباء لرفع كفاءتها.