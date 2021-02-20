اليوم السابع
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غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية فى حملة للوحدة المحلية بدمياط

السبت، 20 فبراير 2021 08:10 ص
غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية فى حملة للوحدة المحلية بدمياط تشميع
دمياط معتز الشربينى

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس، حملة موسعة ضمن الحملات اليومية المستمرة بأحياء مدينة دمياط وذلك لمراجعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالمحال التجارية والمقاهي والمطاعم وكذلك إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وذلك بمشاركة روضة منير نائب رئيس مركز ومدينة دمياط لقطاع جنوب وبمرافقة سمير الجمل وكيل إدارة دمياط التعليمية وقسم الاشغالات لقطاع جنوب برئاسة محمد رزق وقسم رخص الأنشطة والمحلات برئاسة أحمد قامش.

وأسفرت الحملة، عن غلق وتشميع عدد من مراكز الدروس الخصوصية وتم تحرير محاضر فورية واتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

 

 


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