اليوم السابع
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غرق قارب صيد على متنه 6 صيادين بكوريا الجنوبية

السبت، 20 فبراير 2021 01:30 م
غرق قارب صيد على متنه 6 صيادين بكوريا الجنوبية غرق قارب - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أعلنت السلطات الكورية الجنوبية غرق قارب صيد على بعد نحو 42 كلم شرق كيونغجو، في الساحل الجنوب شرقي للبلاد، وعلى متنه 6 صيادين من كوريا وفيتنام، وتُسابق السلطات الزمن بحثا عنهم منذ مساء أمس الجمعة إثر تلقيها نداء استغاثة من القارب، الذي كان مبحرا وسط بحر شديد الاضطراب، حيث سخر خفر السواحل 3 مروحيات و4 زوارق أرسلها إلى مكان الحادث، لكن دون جدوى حتى الآن، بحسب " روسيا اليوم".

وكان جيون هاى تشول، وزير الداخلية والسلامة الكورى الجنوبى قد أمر بتعبئة جميع الموارد المتاحة لإنقاذ الصيادين الجارى البحث عنهم.


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فيتنام

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