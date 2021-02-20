غرق قارب صيد على متنه 6 صيادين بكوريا الجنوبية

كتب محمد جمال

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية غرق قارب صيد على بعد نحو 42 كلم شرق كيونغجو، في الساحل الجنوب شرقي للبلاد، وعلى متنه 6 صيادين من كوريا وفيتنام، وتُسابق السلطات الزمن بحثا عنهم منذ مساء أمس الجمعة إثر تلقيها نداء استغاثة من القارب، الذي كان مبحرا وسط بحر شديد الاضطراب، حيث سخر خفر السواحل 3 مروحيات و4 زوارق أرسلها إلى مكان الحادث، لكن دون جدوى حتى الآن، بحسب " روسيا اليوم".

وكان جيون هاى تشول، وزير الداخلية والسلامة الكورى الجنوبى قد أمر بتعبئة جميع الموارد المتاحة لإنقاذ الصيادين الجارى البحث عنهم.