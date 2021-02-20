اليوم السابع
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غانا تسجل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا

السبت، 20 فبراير 2021 12:42 م
غانا تسجل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا لقاح كورونا
كتب محمد جمال

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أفاد الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة بأن وزارة صحة جمهورية غانا سجلت رسميا لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، وأعلن الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا من قبل وزارة الصحة لجمهوية غانا. وتم التسجيل في إطار عملية التسجيل السريع.

وأصبحت غانا الدولة الـ31 فى العالم والخامسة في القارة الإفريقية التي صادقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسى، وبهذه الصورة يدخل لقاح "سبوتنيك V" قائمة اللقاحات الثلاثة ضد فيروس كورونا من حيث عدد الدول التي صادقت على استخدامه.


غانا

لقاح سبوتنيك

كورونا

فيروس كورونا

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