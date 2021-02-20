عمال يحررون بلاغا ضد صاحب مصنع مفروشات في العاشر لفصلهم تعسفيا

حرر نحو 10 عمال بمصنع مفروشات وستائر بالمنطقة الثالثة في مدينة العاشر من رمضان، بلاغا بقسم شرطة أول العاشر، لفصلهم تعسفيا دون وجه حق، وتم إحالة البلاغ إلى نيابة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ لقسم أول العاشر من رمضان، من 10 عمال بفصلهم تعسفيا من قبل إدارة المصنع، "نيو ن ت" لإنتاج الستائر والمفروشات بالمنطقة الصناعية الثالثة في مدينة العاشر من رمضان، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 745 إدارى قسم أول العاشر من رمضان لسنة 2021 .

وقال أحد العمال الذين تم فصلهم تعسفيا من قبل إدارة الشركة، إنه بتاريخ 30 يناير من كل عام يتم زيادة الرواتب، وأثناء تحدث ما يقرب من 10 عمال مع رئيس مجلس إدارة الشركة، عن الزيادة السنوية، تم إحالتهم للتحقيق، وبعدها صدر قرار بفصلهم من العمل دون وجه حق بعد خدمتهم بالمصنع التى تخطت أكثر من 10 سنوات، ما دفعهم إلى تحرير محضر بقسم شرطة أول العاشر وبمكتب عمل العاشر.