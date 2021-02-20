ضحايا مستريحة التجمع يكشفون كواليس استيلائها على 50 مليون جنيه.. بث مباشر

كتب بهجت أبو ضيف

يقدم اليوم السابع بثا مباشرا، في جريمة احتيال سيدة على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على ما يقارب 50 مليون جنيه، بحجة استثمارها في مجال شراء العقارات، والأراضي، وعدة مجالات أخرى.

وأكد الضحايا أن المتهمة استولت على مبالغ مالية كبيرة منهم، بحجة استثمارها مقابل الحصول على أرباح شهرية، واكتشفوا احتيالها عليهم، واتهموها بالنصب في محاضر رسمية وزوجها، وتم القبض عليهما، وتم إخلاء سبيلها عقب ذلك للتصالح معهم، لكنها استغلت الفرصة واختفت حتى الآن، بينما ما زال زوجها محبوسا.

وطالب الضحايا بسرعة القبض على المتهمة، واسترداد حقوقهم المادية.