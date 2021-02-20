ضبط 845 لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك وتحرير 31 محضر مخالفة بالشرقية

الشرقية إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جهته أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين" وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، قامت خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير الجاري بشن حملات تفتيشية، لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف المراكز والمدن والأحياء تم خلالها المرور علي 189 "محل جزارة - ثلاجة حفظ لحوم - مجزر دواجن - محل بيع دواجن - محل بيع أسماك - شادر بيع أسماك".

وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 31 محضر مخالفة كما تم ضبط 304 كجم لحوم منهم 167 كجم لحوم ذبح خارج المجازر و71 كجم لحوم مجمدة ومصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و66 كجم لحوم مجمدة ولحوم مصنعة و541 كجم أسماك غبر صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.