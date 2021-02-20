ضبط 46 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة تفتيشية على مخابز العيش البلدى برئاسة دكتور رجب القياتى، نائب رئيس المركز فجر اليوم السبت، للتفتيش على المخابز يرافقه شرطة مباحث التموين وإدارة تموين المركز، وعضو من ادارة المتابعة، حيث بدأت أعمال الحملة منذ الـ 3 فجرا و حتى الـ 9 صباحا.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 46 مخالفة، منها 14 محضر تلاعب فى وزن الخبر، و 2 عدم مطابقة المواصفات والالتزام بمواصفات الأمن صناعي، و15 عدم نظافة لأدوات العجن، و9 مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية و 4 محاضر لعدم وجود سجلات و 2 محضر لعدم صلاحية الميزان المستخدم .

وشملت أعمال الحملة المرور على العديد من المخابز الواقعة بنطاق المركز، والوحدات المحلية القروية بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المخابز، والالتزام بالأوزان القانونية لرغيف العيش وجودة الدقيق المستخدم، ومتابعة النظافة العامة داخل المخابز، وتطابق المواصفات الكاملة لرغيف الخبز المدعم، بالإضافة إلى مراجعة أسس الجودة والنظافة مصادر المياه للأفران ومراجعة جميع أدوات العجن ووجود مصادر المياه النظيفة.

ومن جانبه أكد العميد محمد صلاح رئيس المركز والمدينة، استمرار أعمال المتابعة، والتفتيش على المخابز بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع قيمة وجودة رغيف الخبز للمواطنين، مشيرًا إلى أن تلك الحملات ثنائية حيث يتم التنسيق مع الإدارة التموينية، وذلك بهدف ضبط العمل بالمخابز وضمان وصول رغيف خبز مدعم لمستحقيه من المواطنين.

وكان رئيس المركز، قد أعطى تعليمات مشددة لكافة نوابه ورؤساء القرى والأحياء والوحدات المحلية بالقرى، بضرورة التنسيق لعمل حملات رقابية بصفة مستمرة لمتابعة العمل داخل المخابز، ومراقبة حركة الدقيق المدعم ومنع التصرف فى الدقيق المدعم، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى رصد حالات النظافة داخل المخابز، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة فى مكافحة فيروس كورونا و لمتابعة هذا وقد مرت الحملة بقري: الحواصلية،ريدا ،المطاهره ،منشأة الحواصلية، دوار شعراوى،التل، القشاش، العوامه بنى مهدى، ابو تلاوى ،و بنى محمد سلطان.