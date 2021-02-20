اليوم السابع
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ضبط 2 طن هياكل ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك بمجزر فى القليوبية

السبت، 20 فبراير 2021 02:18 م
ضبط 2 طن هياكل ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك بمجزر فى القليوبية دواجن فاسدة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط مجزر لذبح الدجاج في القليوبية، عثر بداخله على 2 طن مقطعات وهياكل دواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، اخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث تموين القليوبية، يفيد ورود معلومات بوجود مجزر لذبح الدجاج به كميات من الدجاج الفاسد.

جرى على الفور شن بحملة، وبمداهمة المجزر عثر بداخله على 2.1 طن مقطعات وهياكل دواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعية، وتم ضبط صاحب المجازر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

مباحث تموين القليوبية

مجزر دواجن

مقطعات دواجن

دولجن غير صالحة للاستهلاك

اخبار القليوبية

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